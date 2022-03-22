Арестович подякував за "нову Чорнобаївку" українським відьмам

росія у восьмий раз спробувала взяти "зачароване" село на Херсонщині.

У вівторок, 22 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну наші захисники увосьме зупинили атаку росіян у районі села Чорнобаївка (Херсонська область).

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією чиновника, бій у вівторок був менш масштабним, якщо порівнювати з попередніми погромами росіян на цьому напрямку, однак була знищена РСЗВ "Смерч". Крім того, росіяни невдало використали ППО – ракета перекинулася і впала на загарбників. Арестович подякував українським відьмам за роботу.

"Щодо Чорнобаївки на сьогодні. Вночі російські війська з району аеродрому почали залпи "Смерчами" по Миколаєву. У відповідь ми їм трохи насипали. Загалом налякали, але в районі 01:30 потрапили чітко в боєкомплект "Смерча" і детонацією пошкодили або знищили решту пускових установок, але це ще не все, вдень вони пустили ракети ППО, ракета пішла вгору, перекинулася і впала точно на скупчення техніки.

Коротше, Чорнобаївка 7,5. Загалом, у мене звернення до українських відьм. Дівчатка, по-перше, так тримати. По-друге, до Лисої гори у вас наразі додалося нове місце для фестивалів", — написав Арестович.

Раніше повідомлялося, що сьома атака окупантів на українське село провалилася 21 березня.

Нагадаємо, конотопські відьми оголосили війну кривавому диктатору володимиру путіну.