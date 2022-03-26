У 2022 році в Україні найбільший урожай металобрухту в цьому тисячолітті: смішні анекдоти на злобу дня
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Судячи з кількості та швидкості появи серед українського населення нових анекдотів і не скажеш, що йде вже 31-й день протистояння України ворожим путінським військам. На війну натякає лише той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику, проте про дурість росіян та путіна жартувати не перестають. Також додалися анекдоти про санкції, які запроваджуються проти росії.
росію відключають від усього — від Свіфта до порнохаба — і виганяють звідусіль, від Ради Європи до Євробачення.
Влада рф як контрзаходи поки що озвучила тільки повернення смертної кари для росіян.
— Скажіть, як перемогти кризу в росії?
- Economy, just economy.
- Іконами, значить. Ну, так і думали.
- Ви хто?
- Вершники Апокаліпсису.
— А куди ви так тікаєте?
- З росії! Поки не пізно…
Пропаганда робить тупим. Пропаганда спочатку розрахована на тупих.
Підсумки "спецоперації" росії в Україні: Талібан закликає рф до миру, щоб не псувати собі репутацію.
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