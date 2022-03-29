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Переговори України і росії: у путіна визнали важливу річ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Українська та російська делегації на переговорах Новина оновлена 29 березня 2022, 16:19
Українська та російська делегації на переговорах

Під час сьогоднішніх переговорів жодних угод делегації не підписували

У росії заявили, що визнають Міжнародну Віденську конвенцію. Своє відношення до міжнародної угоди представники російської делегації озвучили на переговорах у Стамбулі, які проходили у вівторок, 29 березня.

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Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час пресбрифінгу, що відбувся після переговорів України та Росії.

"У нас є закон про загальнонаціональний референдум. Для нього має бути мир. Ми спитали в росіян чи визнають вони Віденську конвенцію. Вони сказали, що так. Тобто під тиском не визнається. Тому для референдуму треба мир. Жоден не буде підписувати договір під тиском. Якщо всі сторони приймуть таку позицію — буде відведення військ, повернення людей і тоді референдум", — повідомив чиновник.

Слід зазначити, що окремо Давид Арахамія наголосив, що сьогодні делегації нічого не підписували, але змогли донести до російських переговорників позицію України.

Окрім того, колишній перший заступник міністра закордонних справ часів Кучми, дипломат Олександр Чалий додав, що під час переговорного процесу Україна оголосила найбільш принципові вимоги, які планують обговорювати упродовж наступних двох тижнів.

"Найближчі 2 тижні будемо проводити перемовини. Думаю, що через 2 тижні запитуємо країни гарантії до переговори.", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська сторона зайняла потужну позицію на переговорах і відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки, а також не посягання росією на територіальну цілісність України ні в якому разі не планує.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна
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