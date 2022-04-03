Зеленський різко відповів на ідею змінити Гімн України

Нардепам, які хочуть змінити Гімн України, запропонували вирушити на фронт

Президент України Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів, які зібралися поміняти слова Гімну нашої країни.

Про це йдеться у його традиційному відеозверненні за підсумками 3 квітня.

За його словами, деякі політики зараз абсолютно не розуміють, що відбувається у серцях звичайних українців.

"А що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?", — запитав Зеленський.

Президент закликав їх упоратися з емоціями та не виставляти себе дурнями. Крім того, він висловив думку, що авторам подібних законопроєктів варто було б узяти в руки зброю та вирушити на передову, щоб там усе зрозуміти.

Крім того, глава держави наголосив, що навіть якщо випадково такий законопроєкт буде схвалений Радою, то ставити свій підпис під ним він не стане.

Як повідомлялося раніше, пропозиція змінити слова українського національного гімну надійшла від двох "слуг народу" Івана Юнакова та Георгія Мазурашу.

Як повідомлялося раніше, Зеленський розповів, що окупаційні війська після поразки у Київській та Чернігівській областях намагатимуться захопити Донбас та південні області нашої країни.