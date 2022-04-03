Зеленский резко ответил на идею сменить Гимн Украины

Нардепам, которые хотят сменить Гимн Украины, предложили отправиться на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тех народных депутатов, которые собрались поменять слова Гимна нашей страны.

Об этом идет речь в его традиционном видеообращении по итогам 3 апреля.

По его словам, некоторые политики сейчас абсолютно не понимают, что происходит в сердцах обычных украинцев.

"Что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось нравственное право изменять слова Гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас такое время пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?", — спросил Зеленский.

Президент призвал их совладать с эмоциями и не выставлять себя дураками. Кроме того, он выразил мнение, что авторам подобных законопроектов стоило бы взять в руки оружие и отправиться на передовую, чтобы там все понять.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что даже если по случайности такой законопроект будет одобрен Радой, то ставить свою подпись под ним он не станет.

Как сообщалось ранее, предложение изменить слова украинского национального гимна было поступило от двух "слуг народа" Ивана Юнакова и Георгия Мазурашу.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, что оккупационные войска после поражения в Киевской и Черниговской областях будут пытаться захватить Донбасс и южные области нашей страны.