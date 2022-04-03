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За березень експорт аграрної продукції скоротився в 4 рази – міністерка економіки

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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За березень експорт аграрної продукції скоротився в 4 рази – міністерка економіки Новина оновлена 03 квітня 2022, 12:56

"Весь світ говорить про продовольчу кризу і ми розуміємо, хто є цьому причиною"

Світові загрожує продовольча криза через дії російських військових, які нищать комерцію у Чорному морі. Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Весь світ говорить про продовольчу кризу і ми розуміємо, хто є цьому причиною — російські військові, які нищать комерцію у Чорному морі", — розповіла вона.

Свириденко пояснила, що через блокування портів найбільше постраждав аграрний експорт. Упродовж березня Україна експортувала 1 млн 108 тисяч тонн кукурудзи, 309 тисяч тонн пшениці, 118 тисяч тонн соняшникової олії, 40 тисяч тонн соєвих бобів. Все це в 4 рази менше, ніж протягом лютого.

При цьому, за словами Свириденко, залишків базових сільськогосподарських культур в Україні наразі достатньо, аби забезпечувати експорт на звичайному рівні.

Загалом протягом березня Україна експортувала 5,97 млн тонн продукції вартістю 2,7 млрд доларів США. Таким чином, у порівняні з лютим експорт скоротився майже удвічі.

Найбільшою статтею експорту стала залізна руда — 3,1 млн тонн за березень (3,7 млн тонн у лютому), вартістю 439 млн доларів. Крім цього, скоротився експорт металу. Наприклад, експорт плаского прокату впав майже 10 разів — з 437 тисяч тонн у лютому до 47 тисяч тонн у березні.

"По деяких позиціях металургії експорт не здійснювався взагалі. Це пов’язано у першу чергу з фізичним руйнуванням об’єктів металургії та зупинкою виробництва. Відновлення роботи українських металургійних підприємств має істотне значення не тільки для української, але і для світової економки", — підкреслила очільниця Мінекономіки.

Водночас по багатьох позиціях товарів з глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця. Наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав 111 млн доларів (130 млн доларів в лютому) або листи облицювальні з дерева — 32 млн доларів проти 26 у лютому.

Є приклади і зростання обсягів експорту. Так, експорт горіхів у березні збільшився до 7 тис. тонн з 4 тис., а також експорт портландцементу – він склав 116 тис. тонн у порівнянні з 45 тис. минулого місяця.

"Війна внесла сильні корективи у торгову статистику. Старт посівної та робота держави на відновлення логістики є основою стабілізації економіки. Ми з вами знаємо, як ми вміємо відновлюватися від будь-яких криз", — наголосила Свириденко.

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#Юлія Свириденко
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