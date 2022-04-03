За март экспорт аграрной продукции сократился в 4 раза – министр экономики

"Весь мир говорит о продовольственном кризисе, и мы понимаем, кто является этой причиной"

Миру грозит продовольственный кризис из-за действий российских военных, уничтожающих коммерцию в Черном море. Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Весь мир говорит о продовольственном кризисе, и мы понимаем, кто является этому причиной – российские военные, уничтожающие коммерцию в Черном море", — рассказала она.

Министр объяснила, что из-за блокировки портов больше всего пострадал аграрный экспорт. В марте Украина экспортировала 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля.

При этом, по словам Свириденко, остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине на данный момент достаточно, чтобы обеспечить экспорт на обычном уровне.

Всего в течение марта Украина экспортировала 5,97 млн. тонн продукции стоимостью 2,7 млрд. долларов США. Таким образом, по сравнению с февралем экспорт сократился почти вдвое.

Крупнейшей статьей экспорта стала железная руда – 3,1 млн тонн за март (3,7 млн ​​тонн в феврале), стоимостью 439 млн долларов. Кроме того, сократился экспорт металла. Например, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте.

"По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано, в первую очередь, с физическим разрушением объектов металлургии и остановкой производства. Возобновление работы украинских металлургических предприятий имеет существенное значение не только для украинской, но и для мировой экономики", — подчеркнула глава Минэкономики.

Однако, по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. Например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале), или листы облицовочные из дерева – 32 млн долларов против 26 в феврале.

Имеются примеры и рост объемов экспорта. Так, экспорт орехов в марте увеличился до 7 тыс. тонн с 4 тыс., а также экспорт портландцемента – он составил 116 тыс. тонн по сравнению с 45 тыс. в прошлом месяце.

"Война внесла сильнейшие коррективы в торговую статистику. Старт посевной и работа государства по восстановлению логистики являются основой стабилизации экономики. Мы с вами знаем, как мы умеем восстанавливаться от любых кризисов", — отметила Свириденко.