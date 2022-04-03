У Раді визнали, що тактика США щодо стримування росії не підходить для України

Сучасний підхід США до росії нагадує кроки Заходу проти СРСР

Сполучені штати Америки послаблюватимуть росію у довгостроковій перспективі, однак така тактика невигідна Україні.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат та голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов.

"Вони вибрали сценарій "дрібних порізів", від яких росія стікатиме кров’ю поступово. Тобто не вбиватиме осинове коло в серці, а знекровлюватиме маленькими порізами", — сказав він.

За його словами, США грають у довгу, оскільки розуміють, що падіння росії може призвести до глобальної кризи. Також він наголосив, що росія має ядерний потенціал і може в такому разі стати некерованою, що несе загрозу для всього світу.

Чернєв нагадав, що саме так США поводилися стосовно СРСР, економіка якого була знекровлена перегонами озброєнь.

При цьому нардеп наголошує, що такий підхід США не влаштовує Україну, оскільки Росія має більший запас міцності і вона довго готувалася до війни.

"Нам же потрібно якнайшвидше закінчувати бойові дії та війну, але не за всяку ціну", — зазначив він, додавши, що мови про поступки в територіальній цілісності та визнання окупованих територій йти не може.

Більше про те, як змінилася стратегія росії після місяця війни, а також які гарантії безпеки могли б влаштувати Україну, читайте у матеріалі "Телеграф": "У путіна почнуться проблеми через програш Києва, — голова делегації України в НАТО".