В Раде признали, что тактика США по сдерживанию россии не подходит для Украины

Современный подход США к россии напоминает шаги Запада против СССР

Соединенные штаты Америки будут ослаблять россию в долгосрочной перспективе, однако такая тактика невыгодна Украине.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Они выбрали сценарий "мелких порезов", от которых россия будет истекать кровью постепенно. То есть не вбивать осиновый круг в сердце, а обескровливать маленькими порезами", — сказал он.

По его словам США играют в долгую, поскольку понимают, что падение россии может привести к глобальному кризису. Также он подчеркнул, что россия обладает ядерным потенциалом и может в таком случае стать неуправляемой, что несет угрозу для всего мира.

Чернев напомнил, что именно так США вели себя по отношению к СССР, экономика которого была обескровлена гонкой вооружений.

При этом нардеп подчеркивает, что такой подход США не устраивает Украину, поскольку у россии есть больший запас прочности и она долго готовилась к войне.

"Нам же нужно поскорее заканчивать боевые действия и войну, но не любой ценой", — отметил он, добавив, что речи об уступках в территориальной целостности и признания оккупированных территорий идти не может.

Больше о том, как изменилась стратегия россии после месяца войны, а также какие гарантии безопасности могли бы устроить Украину, читайте в материале "Телеграф": У путина начнутся проблемы из-за проигрыша Киева, — глава делегации Украины в НАТО.