У путина начнутся проблемы из-за проигрыша Киева, — глава делегации Украины в НАТО

Нардеп Егор Чернев считает, что у оккупантов больше не будет возможности захватить Киев, а введение миротворцев НАТО вряд ли возможно в ближайшее время

Народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев с началом войны пошел служить в Территориальную оборону. В интервью "Телеграфу" он рассказал, какие гарантии безопасности, по его мнению, могут обезопасить Украину и как изменилась тактика и стратегия страны-оккупанта спустя месяц после начала активных боевых действий.

- Как вы отреагировали на заявления об отводе войск по черниговскому и киевскому направлениям? Не дали ли мы таким образом просто перегруппироваться для наступления, например, на Восток?

– Следует понимать, что ни одному слову российской федерации нельзя верить. Надо смотреть на оперативную ситуацию и быть готовыми к любому сценарию.

Дали ли мы им шанс… У них сотни, а может тысячи единиц техники — танков, бронетранспортеров и личный состав. У нас, к сожалению, не хватает на сегодняшний день сил и средств для того, чтобы обезвредить такое количество войск россии. Мы очень эффективно справляемся с остановкой их наступления, но полностью выбить их сами по всем направлениям одновременно не можем.

Основная проблема – недостаточное количество вооружения. Не только россия теряет технику и вооружение, мы также несем потери. Мы стараемся быстро пополнять нашу технику, благодаря нашим партнерам, но это делается не так активно, как хотелось бы. Это время мы сейчас используем для того, чтобы усилить нашу оборону.

- По вашему мнению, Киеву еще угрожает оцепление?

- То, что Киев не смогут ни окружить, ни взять было понятно еще во вторую неделю войны. У них была нехватка сил. Наступательная операция должна происходить с силами, превышающими оборону в несколько раз, а у нас была очень хорошо построена оборона Киева и области. Поэтому мы не дали продвинуться врагу дальше Броваров или Борисполя.

Я думаю, что больше не будет возможности захватить Киев, но ракетно-бомбовые удары будут присутствовать.

- Что касается тактики и стратегии врага. Насколько они изменились? Как это может перерасти в затяжную войну?

– Вооруженные силы Украины не дали осуществить блицкриг, на который враг рассчитывал. Они поняли, что столкнулись с сильным сопротивлением. Мы, как тероборона и ВСУ, имеем высокий моральный дух, мы будем воевать, в отличие от русских солдат, не понимающих, почему они здесь. Эти несколько факторов — плохая логистика, нехватка топлива, низкий боевой дух и сопротивление, изменили планы россии по Украине. Сейчас они уже откровенно говорят, что основной целью является Донецкая и Луганская области. Это выглядит смешно — неужели россия пошла на жертвы более 18 тысяч военных и мировую изоляцию ради того, чтобы расширить "ЛДНР" до границ областей? Главная причина смены планов состоит в том, что украинская армия дала им нормальных "люлей". Они пытаются найти выход из этой ситуации для того, чтобы реабилитироваться перед собственной аудиторией, не теряя рейтинг. Но я думаю, что путин его потеряет. После того, как россияне начнут задавать вопрос, почему не взяли Киев и после действий санкций.

А их армия пока будет сосредотачиваться на восточном направлении и хотя бы с чем-нибудь выходить из этой войны.

Егор Чернев вступил в ряды ТрО. Фото: facebook.com/cherneve

- Американская разведка говорит, что российским войскам поставлена задача до 9 мая обеспечить хоть какую-то победу в Украине…

– Россияне недооценили украинцев, и им надо из этой ситуации как-то выйти. Но я не исключаю, что они будут мобилизовать людей, перегруппировываться, наращивать силы на одном направлении и затем идти дальше. Поэтому нам рано расслабляться и говорить, что все может ограничиться регионами Донбасса.

- Выступая в Варшаве, президент США сказал, что нам нужно готовиться к долгой войне. Как я понимаю, администрация Джо Байдена избрала для себя путь экономического ослабления россии, а на это действительно могут уйти годы. При этом поставки всего объема необходимого оружия в Украину пока не наблюдаются. Как вы для себя оценили эту фразу Байдена и такую стратегию его администрации?

– Америка играет в долгую и понимает последствия. Они предполагают несколько шагов, что будет происходить при тех или иных сценариях. Они выбрали сценарий "мелких порезов", от которых россия будет стекать кровью постепенно. То есть не убивать осиновый круг в сердце, а обескровливать маленькими порезами. Это происходит потому, что падение России сейчас может привести к глобальному кризису. Кроме того, это страна с ядерным потенциалом, которая может оказаться неуправляемой, а это несет угрозу мировой безопасности. Вот из чего выходят, как я думаю, Соединенные штаты.

Также они вели себя по отношению к Советскому Союзу — они обескровливали его гонкой вооружений, постепенно ослабляя экономику. К сожалению, такая история нас не устраивает. В России больший запас прочности, чем у Украины, потому что она и большая страна, и они готовились к этому. Нам же нужно поскорее заканчивать боевые действия и войну, но не любой ценой. Конечно, без уступок в вопросах территориальной целостности и признания оккупированных территорий.

– Насколько велика перспектива, что нам будут предоставлять более современные системы ПВО, ПРО? Об этом, например, говорят в Словакии, но я так понимаю, что именно Штаты как раз и блокируют эти поставки.

– Штаты не блокируют. Словакия согласилась передать нам ПВО после замены его на современные комплексы Patriot, которые должны быть поставлены из Соединенных штатов. Насколько я понимаю, США осуществили их поставку и этот вопрос уже почти решен. Вместе с тем, мы работаем не только со Штатами, но и с Великобританией, чтобы получить необходимое количество вооружения, как напрямую, так и через третьи страны. Сейчас на этом дипломатическом фронте работают многие коллеги, и дипломаты, и из Офиса президента.

- Что касается переговоров, которые произошли в Стамбуле. Как вы оцениваете наши предложения на этих переговорах, и настолько предлагаемый договор о безопасности может стать реальной альтернативой НАТО? Учитывая, что некоторые из определенных стран публично заявили, что не смогут обеспечить нам защиту в случае агрессии.

- Я как абсолютный сторонник НАТО, конечно, выступаю за то, чтобы мы были частью этой семьи, но, к сожалению, все зависит не только от нас. Сейчас это больше политический вопрос, чем вопрос готовности Украины к вступлению в НАТО. И этот политический вопрос зависит от решения 30 стран-членов НАТО. Не секрет, что среди них есть те, которые не видят нас в НАТО. Поэтому как бы мы этого не хотели и не записывали в Конституцию, не все зависит от нас. Альтернативой такому блоку могут служить гарантии безопасности крупных ядерных стран. Есть засекреченные пункты гарантий Соединенных штатов Тайваня, и что у них прописано, знают только эти две стороны, но это гарантии безопасности. Если мы получим от Штатов, Великобритании, Турции, Германии, основных стран, являющихся главными апологетами безопасности внутри НАТО, четкие условия их гарантий, это может быть альтернативой НАТО. Напомню, что 70% бюджета НАТО – это Америка.

Если крупные ядерные государства дадут нам гарантии, то этого будет предостаточно. Но нужно понимать, что будет прописано в этих пунктах: каким образом они будут гарантировать, что они будут делать, если будет агрессия, будут ли они вступать в войну на нашей стороне своими армиями, будут ли они поставлять нам вооружение, будут ли они наносить удары со своей территории по агрессору. То есть нужно очертить конкретные действия, чтобы это не стало ни к чему не приведшим вторым Будапештским меморандумом.

– После Стамбула было озвучено, что в проекте договора прописан следующий механизм: в случае агрессии государства-гаранты собираются в течение трех дней на консультации. Целесообразен ли такой подход, учитывая, что в случае нападения требуется немедленное вмешательство?

– Это скорее дипломатические формулировки. Понятно, что стране, на которую напали, нужно все решать в считанные часы. Но перед тем, как садиться за консультации в странах-гарантах, должны быть приняты внутренние решения.

Важно прописать, каким образом будет приниматься решение о дальнейших действиях этих государств. Чтобы это был консенсус, как у НАТО. За решение всего саммита должно быть 30 голосов, то есть все. Как и в Совбезе ООН. Нас такая история не устраивает.

– Уже несколько стран высказались за введение в страну миротворцев НАТО. Насколько это реально в обозримом будущем?

– Возвращаемся к процессу принятия решений в НАТО и ООН (миротворцы могут быть направлены также от ООН). В НАТО решения принимаются консенсусом, всеми 30 странами, сейчас там нет единства по этому вопросу. В Совбезе ООН есть россия со своим правом вето. Не уверен, что введение миротворцев возможно в ближайшее время.