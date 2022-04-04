Рус

Вдалий постріл: військові показали влучення з "Джавеліна" (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2669
"Джавелін" у дії Новина оновлена 04 квітня 2022, 08:56
"Джавелін" у дії

Українські воїни продовжують боротися із російсько-окупаційними військами

Захисники України не лише успішно атакують росіян на морі, а й на суші. У ніч на четверте квітня 5 резервний батальйон 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідував з "Джавеліну" бронетехніку ворога.

Вони поділилися вражаючим відео, як горить російська техніка.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Де саме і яку техніку росіян підбили не повідомляється з міркувань безпеки, але на відео добре видно весь процес — від моменту пострілу, траєкторію польоту снаряда, влучення в ціль. Далі слідує вибух і техніка починає димитися, а потім розгоряється все яскравіше і яскравіше.

"Джавелін" (Javelin) — американський переносний протитанковий ракетний комплекс. З нього можна не тільки підбити бронетехніку, а й вертольоти, безпілотники на низькій траєкторії і літаки, що сідають. На відео видно, що снаряд практично подолав поле — максимальна дальність пострілу з "Джавеліну" — 3000 метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що з-під Києва виводять російські війська в Білорусь і росію, але при цьому посилюється військовий тиск рф на південь і схід країни.

Теги:
#Війна #Постріл #Джавелін
Розгромлена російська техніка
Україна
За добу 300 солдатів та 4 літаки: дані Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розгромлена російська техніка
За добу 300 солдатів та 4 літаки: дані Генштабу ЗСУ про втрати ворога
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський виступив на Греммі з потужною промовою про війну в Україні (відео)
Дата публікації
Категорія
Відомий дипломат відкрито заявив про початок Третьої світової війни: "Все не так, як ми собі уявляємо"
Відомий дипломат відкрито заявив про початок Третьої світової війни: "Все не так, як ми собі уявляємо"
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц
Шольц обіцяє покарати росію за звірства у Бучі, а Дуда натякнув на нові постачання зброї Україні
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв