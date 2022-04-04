Вдалий постріл: військові показали влучення з "Джавеліна" (відео)

Українські воїни продовжують боротися із російсько-окупаційними військами

Захисники України не лише успішно атакують росіян на морі, а й на суші. У ніч на четверте квітня 5 резервний батальйон 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідував з "Джавеліну" бронетехніку ворога.

Вони поділилися вражаючим відео, як горить російська техніка.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Де саме і яку техніку росіян підбили не повідомляється з міркувань безпеки, але на відео добре видно весь процес — від моменту пострілу, траєкторію польоту снаряда, влучення в ціль. Далі слідує вибух і техніка починає димитися, а потім розгоряється все яскравіше і яскравіше.

"Джавелін" (Javelin) — американський переносний протитанковий ракетний комплекс. З нього можна не тільки підбити бронетехніку, а й вертольоти, безпілотники на низькій траєкторії і літаки, що сідають. На відео видно, що снаряд практично подолав поле — максимальна дальність пострілу з "Джавеліну" — 3000 метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що з-під Києва виводять російські війська в Білорусь і росію, але при цьому посилюється військовий тиск рф на південь і схід країни.