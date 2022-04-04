"Горіти вам у пеклі": мер Миколаєва показав наслідки обстрілу місцевої лікарні

На щастя, у медзакладі ніхто не постраждав.

Голова Миколаївської ОДА Олександр Сєнкевич показав, як виглядає місцева лікарня після того, як у неділю, 3 квітня, місто знову було обстріляне російськими окупантами.

На своїй сторінці у Фейсбук мер Миколаєва опублікував відео наслідків обстрілів і показав, як зараз (4 квітня) виглядає гінекологічне відділення однієї з миколаївських медустанов.

"Коли вам говорять про денацифікацію – згадуйте і це відео" – підписав ролик Сєнкевич, додавши, що у лікарні ніхто не постраждав.

У коментарях під відео українці озлоблені та залишають багато негативних відгуків. Багато хто навіть проклинає окупантів.

Також 3 квітня ракетні удари було завдано і по Одесі. Повідомлялося про п’ять вибухів. Міський голова Геннадій Труханов пізніше зазначив, що, на щастя, загиблих немає. Імовірно, ракети були запущені з кораблів, які знаходяться в районі кримського півострова.

Зазначимо, що ракетні удари здалеку по містах України одна з тактик російських військ.