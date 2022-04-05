Європейські топчиновники мають намір приїхати до Києва: деталі

Також до Києва повертається місія ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн разом із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем відвідають Київ цього тижня.

Про це повідомив у своєму Твіттері прем’єр Словенії Янез Янша.

"Цього тижня до Києва також прибуде президент Єврокомісії та Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки", — написав він.

Також він нагадав, що дипломати Литви мають намір відновити роботу у столиці України, і додав, що разом із ними до Києва повернуться й словенські дипломати разом із дипмісією ЄС.

Про те, коли фон дер Ляйєн планує приїхати до нашої країни не повідомляється, проте на сайті Єврокомісії можна помітити, що у її графіку цього тижня лише один вільний день — 8 квітня. Вже наступного дня вона планує здійснити візит до Польщі та взяти там участь в акції на підтримку України разом із президентом Польщі та прем’єром Канади.

Варто також зазначити, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що говорив 4 квітня з фон дер Ляйєн про спільні пошуки відповідальних за різанину в Бучі та притягнення їх до відповідальності.

Крім того, він додав, що про це він також говорив із канцлером Австрії Карлом Нехаммером, який також може незабаром відвідати Київ.

Як повідомлялося раніше, Зеленський напередодні виступив із відеозв’язку перед парламентом Румунії та закликав повністю закрити європейські порти для російських кораблів.