Укр

Европейские топ-чиновники собираются приехать в Киев: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель Новость обновлена 05 апреля 2022, 01:28
Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель

Также в Киев возвращается миссия ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем посетят Киев на этой неделе.

Об этом сообщил в своем Твиттер премьер Словении Янез Янша.

"На этой неделе в Киев также прибудет президент Еврокомиссии и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности", — написал он.

Также он напомнил, что дипломаты Литвы намерены возобновить работу в столице Украины, и добавил, что вместе с ним в Киев вернутся и словенские дипломаты вместе с дипмиссией ЕС.

О том, когда фон дер Ляйен планирует приехать в нашу страну не сообщается, однако на сайте Еврокомиссии можно заметить, что в ее графике на этой неделе лишь один свободный день — 8 апреля. Уже на следующий день она планирует совершить визит в Польшу и принять там участие в акции в поддержку Украины вместе с президентом Польши и премьером Канады.

Стоит также отметить, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что говорил 4 апреля с фон дер Ляйен о совместных поисках ответственных за резню в Буче и привлечении их к ответственности.

Кроме того, он добавил, что об этом он также говорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который тоже может вскоре посетить Киев.

Как сообщалось ранее, Зеленский накануне выступил по видеосвязи перед парламентом Румынии и призвал полностью закрыть европейские порты для российских кораблей.

Теги:
#Украина #Урсула фон дер Ляйен #Жозеп Боррель
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