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Загроза захоплення Харкова: Арестович дав прогноз

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Підбита російська техніка Новина оновлена 05 квітня 2022, 04:02
Підбита російська техніка

росія може розпочати наступ на Харків, проте взяти місто у них не вдасться

Окупанти не відмовилися від своїх планів взяття Харкова і, можливо, навіть зроблять спробу наступу. Проте взяти місто у них не вдасться.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у бесіді із Марком Фейгіном.

"Плани у них є, але дуже сумніваюся, що вони зможуть їх виконати… взяти Харків — це не вирішуване завдання", — сказав Арестович.

За його словами, окупанти вже кілька разів переносили свої плани щодо початку наступу, оскільки проводять перегрупування військ з метою "сколотити з цього бодай щось боєздатне".

Арестович зазначив, що у Харківській області російські сили є збірною солянкою з поліції, росгвардії, десантників, морської піхоти, навчальних підрозділів та інших. Крім того, всі вони знаходяться на різній стадії розуміння того, що відбувається, від вже розгромлених частин, до щойно прибули і не розуміють всієї специфіки війни.

"Такого угруповання, яке мало взяти Харків на початку, вони вже не зберуть ніколи", — додав він.

Крім того, враховуючи нові свідчення злочинів росії, Арестович припустив, що тиск на кремль стрімко посилюватиметься, а Україні незабаром передадуть нову зброю.

Проте, каже він, це не скасовує того, що окупанти обстрілюватимуть місто й надалі.

Як повідомлялося раніше, після відступу з Київської та Чернігівської областей, росія проводить перекидання військ для того, щоб посилити тиск на українських захисників у східних та південних областях. У Міноборони України заявляли, що однією із пріоритетних цілей для російських загарбників є Харків.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович
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