Угроза захвата Харькова: Арестович дал прогноз

россия может начать наступление на Харьков, однако взять город у них не получится

Оккупанты не отказались от своих планов по взятию Харькова и, возможно, даже предпримут попытку наступления. Однако взять город у них не удастся.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгином.

"Планы у них есть, но очень сильно сомневаюсь, что они смогут их выполнить… взять Харьков — это нерешаемая задача", — сказал Арестович.

По его словам, оккупанты уже несколько раз переносили свои планы о начале наступления, поскольку проводят перегруппировку войск с целью "сколотить из этого хоть что-нибудь боеспособное".

Арестович отметил, что в Харьковской области российские силы представляют собой сборную солянку из полиции, росгвардии, десантников, морской пехоты, учебных подразделений и других. Кроме того, все они находятся на разной стадии понимания происходящего, от уже разгромленных частей, до только что прибывших и не понимающих всей специфики войны.

"Такой группировки, которая должна была взять Харьков в начале, они уже не соберут никогда", — добавил он.

Кроме того, учитывая появляющиеся свидетельства преступлений россии, Арестович предположил, что давление на кремль будет стремительно усиливаться, а Украине вскоре передадут новое оружие.

Однако, говорит он, это не отменяет того, что оккупанты будут обстреливать город и дальше.

Как сообщалось ранее, после отступления из Киевской и Черниговской областей, россия проводит переброску войск для того, чтобы усилить давление на украинских защитников в восточных и южных областях. В Минобороны Украины заявляли, что одной из приоритетных целей для российских захватчиков является Харьков.