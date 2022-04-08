Які професії стануть головними після війни: названі два напрямки

Ринок праці дуже зміниться після війни

Закінчення війни з Росією принесе чимало змін для України, у тому числі на ринку праці. Серед найбільш популярних та необхідних професій, на думку директора Інституту демографії та соцдосліджень ім. Михайла Птухи Елли Лібанової, виявляться будівельники та співробітники харчової промисловості.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українській правді".

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Фахівець наголошує: найбільше країна потребуватиме будівельників та інших працівників, які пов’язані з цією сферою. Також не варто забувати, що на одного будівельника припадає близько шести-семи співробітників із інших сфер, які повністю забезпечують весь процес будівництва.

"Відновлення мостів, аеродромів, доріг, підприємств. Будівництво буде величезним. Воно буде обов’язковим", — наголошує Елла Лібанова.

Також величезний пласт популярності на ринку професій отримають усі фахівці, так чи інакше пов’язані із харчовою промисловістю. І це добре, адже ця сфера дає багато робочих місць.

"Думаю, великий попит буде на все те, що ми мали в Україні перед війною. Воно все відновлюватиметься. Все, без чого зараз зупиняються підприємства в Європі", — припускає експертка.

Також вона сподівається, що в країні налагодять процеси щодо легкої промисловості та машинобудування. Окремо Елла Лібанова виділяє військовий комплекс та пророкує йому швидкий розвиток.

Водночас післявоєнний період для України буде дуже непростим. Як мінімум тому, що в державі цілком може статися житлова криза через відсутність попиту на квартири в окремих містах, а також повну розруху частини населених пунктів.

Нагадаємо, також "Телеграф" писав про те, на що слід очікувати від курсу долара після того, як Україна переможе у війні з росією.