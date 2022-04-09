Притула з грудкою у горлі розповів, що його хрещеник місяць воював без каски: чим закінчилася історія (відео)
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Зрештою шолом все ж таки вдалося знайти
Український шоумен і політик Сергій Притула заявив, що його хрещеник місяць воював проти росіян у складі ДПСУ, не маючи навіть каски.
Про це він розповів під час розмови із журналістом Олегом Новіковим.
"У мене хрещеник місяць воює без каски... я їх закупив у великій кількості і роздав. Усі мої братися зі зброєю в руках, ніхто з них мене не за***чував. Розкидані по Україні", — сказав він.
За його словами, його перший хрещеник служить у складі підрозділів, які одними з перших прийняли бій, але згодом були змушені відступити до Чернігівської області. Після відступу його перекинули до Києва, де батько хлопця віддав йому свій бронежилет.
Згодом він вирушив до Сумської області і лише після цього звернувся до Притулку з проханням дати йому шолом.
"Я ось думаю, якщо не дай Боже що… що я маю сказати його батькові та його матері?", — розповів він.
Шоумен додав, що вирішив це питання та отримав один шолом із Тернополя, а 8 квітня його було доставлено його хрещенику.
Розповідь Притулки з 55:50
Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що є ймовірність того, що війна Росії проти України може тривати ще кілька років, проте він переконаний, що перемога все одно буде за нашою країною.
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