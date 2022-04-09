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Притула з грудкою у горлі розповів, що його хрещеник місяць воював без каски: чим закінчилася історія (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Притула з грудкою у горлі розповів, що його хрещеник місяць воював без каски: чим закінчилася історія (відео) Новина оновлена 09 квітня 2022, 02:15

Зрештою шолом все ж таки вдалося знайти

Український шоумен і політик Сергій Притула заявив, що його хрещеник місяць воював проти росіян у складі ДПСУ, не маючи навіть каски.

Про це він розповів під час розмови із журналістом Олегом Новіковим.

"У мене хрещеник місяць воює без каски... я їх закупив у великій кількості і роздав. Усі мої братися зі зброєю в руках, ніхто з них мене не за***чував. Розкидані по Україні", — сказав він.

За його словами, його перший хрещеник служить у складі підрозділів, які одними з перших прийняли бій, але згодом були змушені відступити до Чернігівської області. Після відступу його перекинули до Києва, де батько хлопця віддав йому свій бронежилет.

Згодом він вирушив до Сумської області і лише після цього звернувся до Притулку з проханням дати йому шолом.

"Я ось думаю, якщо не дай Боже що… що я маю сказати його батькові та його матері?", — розповів він.

Шоумен додав, що вирішив це питання та отримав один шолом із Тернополя, а 8 квітня його було доставлено його хрещенику.

Розповідь Притулки з 55:50

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що є ймовірність того, що війна Росії проти України може тривати ще кілька років, проте він переконаний, що перемога все одно буде за нашою країною.

Теги:
#Україна #Росія #ДПСУ #Сергій Притула
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