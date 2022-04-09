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Притула с комом в горле рассказал, что его крестник месяц воевал без каски: чем закончилась история (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Притула с комом в горле рассказал, что его крестник месяц воевал без каски: чем закончилась история (видео) Новость обновлена 09 апреля 2022, 02:15

В конечном итоге шлем все же удалось найти

Украинский шоумен и политик Сергей Притула заявил, что его крестник месяц воевал против россиян в составе ГПСУ не имея при этом даже каски.

Об этом он рассказал во время разговора с журналистом Олегом Новиковым.

"У меня крестник месяц воюет без каски… я их закупил в большом количестве и раздал. Все мои браться с оружием в руках, никто из них меня не за**ачивал. Разбросаны по Украине", — сказал он.

По его словам, его первый крестник служит в составе подразделений, которые одними из первых приняли бой, но затем были вынуждены отступить в Черниговскую область. После отступления его перебросили в Киев, где отец парня отдал ему свой бронежилет.

Спустя некоторое время он отправился в Сумскую область и лишь после этого обратился к Притуле с просьбой дать ему шлем.

"Я вот думаю, если не дай Боже что… что я должен сказать его отцу и его матери?", — рассказал он.

Шоумен добавил, что решил этот вопрос и получил один шлем из Тернополя, а 8 апреля он был доставлен его крестнику.

Рассказ Притулы с 55:50

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что есть вероятность того, что война россии против Украины может длиться еще несколько лет, однако он убежден, что победа все равно будет за нашей страной.

Теги:
#Украина #Россия #ГПСУ #Сергей Притула
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