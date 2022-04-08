Может продолжаться несколько лет: Арестович рассказал, чем закончится война против россии

Острая фаза войны закончится в ближайшее время.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович не исключает, что российско-украинская война может длиться еще несколько лет, однако в любом случае она закончится полной победой Украины.

Такое мнение украинский политик высказал в интервью "Телеграфу".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его словам, последнее мнение в настоящее время сводится к тому, что нынешняя острая фаза войны сейчас заканчивается, а дальше возможны несколько вариантов.

"Например, они взяли половину ООС, мы взяли половину. Дальше у них нет сил наступать. Война становится позиционной. Они стоят на месте, бьют по нам и мы бьем по ним. Однако проблема в том, что они должны обеспечиваться по чужой территории, особенно, что касается юга, где это не налажено. Тем не менее мы будем по ним бить, делать это будет проще по стационарным целям, чем по движущимся колоннам, и партизаны наши будут воевать, мы же на своей территории. Их командование предстанет перед очень непонятной альтернативой: либо стоять на месте и получать "люлей" от нашей авиации, ракетных войск, партизан, либо выходить, либо очередная волна мобилизации всех срочников и резервистов", — пояснил Арестович.

Он добавил, что российские резервисты вряд ли будут сильными противниками для ВСУ, ведь наши воины за 44 дня похоронили элитные подразделения РФ. Более того, Украину продолжает поддерживать Запад, особенно оружием. И в позиционной борьбе украинская армия будет точно иметь преимущество.

По другому сценарию, указывает Арестович, российские оккупанты могут откатиться в зону ООС и где-то на юге. В таком случае конфликт может оказаться затяжным, а войска РФ будут удерживать захваченные территории.

"Впрочем, это не удары по городам, и страна может восстанавливать экономику. Просто линия фронта теперь будет больше. Но и Минского процесса не будет, и мы сможем их "мочить"", — отметил советник главы Офиса президента.

Что касается временно оккупированных украинских городов — Херсон, Мелитополь, — то их точно будут вычищать Вооруженные Силы Украины.

Ранее Арестович оценил возможность второго наступления на Киев. Также советник главы ОП объяснил, почему власти заранее не рассказали гражданам о нападении России на страну. Кроме того, он назвал главную цель войск путина в Украине.