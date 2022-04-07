Почему власть не сказала украинцам, что вторжение точно будет: Арестович дал объяснение

Массовый поток беженцев заблокировал бы украинскую армию, — считает Арестович

Украинские власти решили умалчивать якобы уже давно известную ей информацию о полномасштабном вторжении россии, ведь "пришлось выбирать между плохим и очень плохим". Более того, этот выбор был оправдан, потому что из-за необъятного хаоса среди населения, который могло спровоцировать такое сообщение, Украина бы эту войну "не вытянула бы". Об этом в интервью журналисту "ISLND TV" Сергею Иванову заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По словам Арестовича, в октябре или ноябре руководство страны еще не знало, действительно ли российская федерация способна напасть на украинские земли. Лично он информацию о решенном вторжении получил в начале декабря. Именно в это время в Украине начали масштабную подготовку к российскому вторжению: мобилизовали резерв, проводили обучение, работали с представителями местных властей.

Арестович подчеркивает, что украинцам не объявили о войне, потому что в стране началась бы массовая утечка беженцев. Приблизительно 8-10-12 миллионов человек в таком случае полностью парализовали бы дороги, заблокировав армию, которая не имела бы возможностей пройти к линиям обороны.

"Это очень желанная ситуация для военного руководства россии. В таком случае мы, наверное, сразу проиграли эту войну и левобережье все. Никаким образом мы бы не справились с этой ситуацией и единственный выход был бы просто танками давить наших же граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос: какое решение нужно было принять? Или умолчать, или покинуть парализованную страну и наверняка сдать левобережье", — пояснил Арестович.

Кроме того, он добавил, что по всем сценариям, рассматриваемым руководством страны, эту войну наше государство "не вытянуло бы", если бы украинцам сразу рассказали правду о вторжении россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Алексей Арестович рассказал, какой войны ожидать украинцам, если мирное соглашение с россией все же не подпишут.