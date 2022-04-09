В Україну повернуться морози: де і коли чекати похолодання

Варто подбати про наявність теплих речей і парасольок

Початок наступного тижня принесе частині українських областей відчутне похолодання, а подекуди навіть морози та мокрий сніг. При цьому інші регіони водночас із цим будуть радіти вельми стандартним для весни теплим температурам.

Прогноз погоди на найближчі дні повідомляє "Телеграф", посилаючись на ресурс weather.com.

Найбільший "пік" холодів очікується у період із 11 до 12 квітня. Морози не очікуються зависокими — усього лише кілька градусів нижче нуля, але після повернення тепла все ж будуть відчутними. Однак уже до кінця тижня температурний фон в Україні має вирівнятися відповідно до пори року.

Київ

Погода в Києві

У столиці погода не опускатиметься до морозних температур, а затримається на позначці +3°С — у неділю, 10 квітня. При цьому похолодання охопить ще кілька днів, а також принесе із собою дощі, подекуди навіть зливи.

Львів

Осередком холоду в країні стануть західні регіони. Якщо на Закарпатті (і в самих Карпатах) температура повітря може опуститися нижче нуля, то у Львові бодай мінімально, але триматиметься в плюсових позначках. При цьому вже у середу, 13 квітня, вдень повітря прогріється до +14°С, а в четвер, 14-го, — до 17°С.

Дніпро

Вельми відчутним стрибком температур відзначиться Дніпропетровщина. Від 20 градусів тепла і вище за кілька днів, у вівторок, 12 квітня, показники термометрів опустяться до +8°С. Разом із невеликим похолоданням у регіон також зайдуть дощі.

Харків

Майже не зачепить холодний фронт Харківщину. Про це свідчить більш-менш стабільні температурні показники наступного тижня, однак із понеділка на вівторок погода все ж відчутно зміниться, "втративши" за день 10 градусів тепла. Після цього знову почне теплішати. До речі, опадів жителям Харкова та інших населених пунктів області варто чекати також.

Одеса

Одесу аж до четверга, 14 квітня, чекають затяжні дощі. Також синоптики прогнозують сильні вітри північного та північно-західного напрямку, котрі можуть сягаи 34-36 км/годину. Температура повітря відчутно знизиться, в середньому тримаючись на позначках +12-13°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якої погоди українцям варто чекати 17 квітня, на Вербну Неділю — свято, яке вельми шанують православні християни. Спойлер — декому такий природний сюрприз може відверто не сподобатися.