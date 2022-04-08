Погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю

Погода найближчими днями буде по-весняному строкатою

Найближчими днями Україна повільно переходитиме у зону впливу холодного фронту: у Вербну неділю стовпчики термометрів не підніматимуться вище +14 градусів, подекуди сягатимуть навіть -3.

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Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі українська синоптикиня Наталка Діденко, загалом в Україні похолодання, яке розпочнеться вже з 10-го квітня, торкнеться західних та північних областей, Вінниччини та Одещини.

На Сході, у більшості центральних областей та південної частини поки що утримуватимуться більш теплі погодні умови.

У Вербну неділю, 27 квітня, в Києві буде морозною. Очікується до +7… +11 градусів. Атмосферний тиск сягатиме до 749 мм рт. ст. Ймовірні дощі, з поривами вітру до 8 м/с — передає портал sinoptik.ua.

Прогноз погоди у Києві

У Харкові температура повітря утримуватиметься на позначках від +6 до +11 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Під час другої половини дня йтиме дрібний дощ.

Прогноз погоди у Харкові

У Дніпрі 17 квітня очікується хмарна погода упродовж всього дня. Ймовірний дощ, який ближче до вечора має припинитися. Температура повітря триматиметься від +8 до +14 градусів.

Прогноз погоди у Дніпрі

У Львові показники температурних стовпчиків не підійматимуться більше 13 градусів тепла. З ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний дощ.

Прогноз погоди у Львові

В Одесі впродовж всього дня очікується хмарна погода. Температура повітря — +9…+16 градусів. Опадів на Вербну неділю синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчими днями у Україні очікується похолодання. Більшість регіонів заливатиме дощами.