Погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье

Погода в ближайшие дни будет по-весеннему переменчивой

В ближайшие дни Украина будет медленно переходить в зону влияния холодного фронта: в Вербное воскресенье столбики термометров не будут подниматься выше +14 градусов, иногда могут падать даже до -3.

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Как сообщила на своей странице в соцсети украинская синоптик Наталья Диденко, в целом в Украине похолодание, которое начнется уже с 10 апреля, коснется западных и северных областей, Винницкой и Одесской областей.

На Востоке, в большинстве центральных областей и южной части пока будут содержаться более теплые погодные условия.

В Вербное воскресенье, 27 апреля, в Киеве будет морозным. Ожидается до +7…+11 градусов. Атмосферное давление будет достигать 749 мм рт. ст. Вероятны дожди, с порывами ветра до 8 м/с, передает портал sinoptik.ua.

Прогноз погоды в Киеве

В Харькове температура воздуха будет удерживаться на отметках от +6 до +11 градусов. Наши предки в этот день наблюдали за облаками. Во второй половине дня будет идти мелкий дождь.

Прогноз погоды в Харькове

В Днепре 17 апреля ожидается облачная погода. Вероятный дождь, который к вечеру должен прекратиться. Температура воздуха будет держаться от +8 до +14 градусов.

Прогноз погоды в Днепре.

Во Львове показатели температурных столбиков не будут подниматься больше 13 градусов тепла. С утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. В течение всего дня будет идти дождь.

Прогноз погоды в Львове

В Одессе ожидается облачная погода. Температура воздуха – +9…+16 градусов. Осадков на Вербное воскресенье синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в Одессе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Большинство регионов будут заливать дожди.