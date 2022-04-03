Похолодает и зальет дождями: погода в Украине резко изменится

Синоптики прогнозируют "минусовую" температуру и мокрый снег.

В Украине в ближайшие сутки сохранится дождливая погода с последующим понижением температуры воздуха.

По прогнозам Укргидрометцентра, в западных и северных областях ожидается дождь с мокрым снегом. В остальных областях пройдут дожди. Ветер-северо-западный, 5-10 м/с.

Надежный источник новостей о войне

3 апреля на западе страны днем от -2…+3°, в Карпатах до 6° мороза. Местами налипание мокрого снега.

На севере температура воздуха опустится до 0, днем +2°. Пройдет небольшой мокрый снег.

В большинстве центральных областей днем умеренный дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем +2…+7° тепла.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами ночью небольшой (в Одесской области умеренный) дождь, днем умеренные дожди, местами гроз. Температура воздуха до 15°тепла.

В столице в воскресенье ожидается небольшой снег, температура воздуха 0…+2°.

Прогноз погоды на 3 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве в ближайшие дни прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ближе к выходным синоптики обещают потепление.

Прогноз погоды в Киеве 3-9 апреля

В Харькове ожидается похолодание, ночью до +2° тепла. В ближайшую неделю пройдут дожди.

Прогноз погоды в Харькове 3-9 апреля

Во Львове в ближайшие дни похолодает — ночью морозы, днем мокрый снег. 6 и 7 апреля температура воздуха поднимется до +15°.

Прогноз погоды во Львове 3-9 апреля

В Одессе в ближайшие дни не прогнозируют значительных осадков. Днем переменная облачность, до +12° тепла.

Прогноз погоды в Одессе 3-9 апреля

В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается похолодание и мокрый снег. Со вторника прогнозируют потепление.

Прогноз погоды в Днепре 3-9 апреля

Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует в апреле 2022 года в Украине теплую погоду в начале месяца, похолодание и ночные заморозки в средних числах и осадки в последнюю декаду.

В 2022 году Пасху, которую православные западного обряда отмечают 24 апреля, а восточного – 17 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.