Похолодает и зальет дождями: погода в Украине резко изменится
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Синоптики прогнозируют "минусовую" температуру и мокрый снег.
В Украине в ближайшие сутки сохранится дождливая погода с последующим понижением температуры воздуха.
По прогнозам Укргидрометцентра, в западных и северных областях ожидается дождь с мокрым снегом. В остальных областях пройдут дожди. Ветер-северо-западный, 5-10 м/с.
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3 апреля на западе страны днем от -2…+3°, в Карпатах до 6° мороза. Местами налипание мокрого снега.
На севере температура воздуха опустится до 0, днем +2°. Пройдет небольшой мокрый снег.
В большинстве центральных областей днем умеренный дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем +2…+7° тепла.
В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами ночью небольшой (в Одесской области умеренный) дождь, днем умеренные дожди, местами гроз. Температура воздуха до 15°тепла.
В столице в воскресенье ожидается небольшой снег, температура воздуха 0…+2°.
Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:
В Киеве в ближайшие дни прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ближе к выходным синоптики обещают потепление.
В Харькове ожидается похолодание, ночью до +2° тепла. В ближайшую неделю пройдут дожди.
Во Львове в ближайшие дни похолодает — ночью морозы, днем мокрый снег. 6 и 7 апреля температура воздуха поднимется до +15°.
В Одессе в ближайшие дни не прогнозируют значительных осадков. Днем переменная облачность, до +12° тепла.
В Днепре в ближайшие несколько суток ожидается похолодание и мокрый снег. Со вторника прогнозируют потепление.
Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует в апреле 2022 года в Украине теплую погоду в начале месяца, похолодание и ночные заморозки в средних числах и осадки в последнюю декаду.
В 2022 году Пасху, которую православные западного обряда отмечают 24 апреля, а восточного – 17 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.
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