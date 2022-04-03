Похолодає та заллє дощами: погода в Україні різко зміниться

Синоптики прогнозують "мінусову" температуру та мокрий сніг.

В Україні найближчої доби утримається дощова погода з подальшим зниженням температури повітря.

За прогнозами Укргідрометцентру, у західних та північних областях очікується дощ із мокрим снігом. В решті областей пройдуть дощі. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

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3 квітня на заході країни вдень від -2...+3°, у Карпатах до 6° морозу. Іноді налипання мокрого снігу.

На півночі температура повітря опуститься до 0, вдень +2°. Невеликий мокрий сніг.

У більшості центральних областей удень помірний дощ із переходом у мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень +2…+7° тепла.

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі місцями вночі невеликий (на Одещині помірний) дощ, удень помірні дощі, місцями грози. Температура повітря до 15° тепла.

У столиці у неділю очікується невеликий сніг, температура повітря 0…+2°.

Прогноз погоди на 3 квітня

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві найближчими днями прогнозують дощ із мокрим снігом. Ближче до вихідних синоптики обіцяють потепління.

Прогноз погоди у Києві 3-9 квітня

У Харкові очікується похолодання, вночі до +2° тепла. Найближчого тижня пройдуть дощі.

Прогноз погоди у Харкові 3-9 квітня

У Львові найближчими днями похолодає — вночі морози, вдень мокрий сніг. 6 та 7 квітня температура повітря підніметься до +15°.

Прогноз погоди у Львові 3-9 квітня

В Одесі найближчими днями не прогнозують значних опадів. Вдень мінлива хмарність, до +12° тепла.

Прогноз погоди в Одесі 3-9 квітня

У Дніпрі в найближчі кілька діб очікується похолодання та мокрий сніг. З вівторка прогнозують потепління.

Прогноз погоди у Дніпрі 3-9 квітня

Зазначимо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у квітні 2022 року в Україні теплу погоду на початку місяця, похолодання та нічні заморозки у середніх числах та опади в останню декаду.

У 2022 році Великдень, який православні західного обряду відзначають 24 квітня, а східного – 17 квітня, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.