Як налаштувати Starlink та підключитися до інтернету від Ілона Маска

Швидкий інтернет доступний не тільки для співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

Станції супутникового інтернету Starlink допомагають залишатися на зв’язку навіть тоді, коли звичайного інтернету немає у доступі — у полі, у лісі та навіть на фронті. Україні комплекти обладнання для підключення до такої мережі передав Ілон Маск. Вони з 1 березня розгорнуті у користування на об’єктах критичної інфраструктури.

На розгортання станції та підключення до супутникового інтернету потрібно 10 хвилин. На сьогодні в Україні є тисячі станцій та десятки тисяч користувачів – підключитися до глобальної мережі можна і звичайному користувачеві.

Зазначимо, що ця послуга не безкоштовна для громадян. Комплект для установки коштує 500 доларів, а щомісячна абонплата складатиме 100 доларів. Це дає право користуватися широкосмуговим інтернетом зі швидкістю близько 100 Мбіт/с.

Комплект для встановлення Starlink

У коробці є сама супутникова антена, тренога-штатив для неї, загальний блок живлення, роутер, комплект кабелів.

Після того, як замовлена "тарілка" приходить до вас, необхідно зібрати комплект за інструкцією. Зазначимо, що з приміщення Starlink не працює його необхідно розмістити на відкритому просторі. В ідеалі, згідно з інструкцією, поряд не повинно бути навіть дерев.

Як встановити антену Starlink

Після цього необхідно завантажити відповідний додаток в Google Play або AppStore. Як розповіли "Телеграфу" співрозмовники, які вже приєдналися до глобальної мережі, необхідно додати ім’я мережі, ввести свій пароль. Потім Starlink перезавантажиться, необхідно підключитися до нової мережі знову і він сам з’єднається з супутником.

Зазначимо, що антену можна скласти в похідне положення, якщо необхідно переїхати — це робиться всередині програми. Потрібно зайти в нього та в розділі налаштування натиснути кнопку "stow".

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