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Як налаштувати Starlink та підключитися до інтернету від Ілона Маска

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Деталі комплекту Starlink Новина оновлена 09 квітня 2022, 09:28
Деталі комплекту Starlink

Швидкий інтернет доступний не тільки для співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

Станції супутникового інтернету Starlink допомагають залишатися на зв’язку навіть тоді, коли звичайного інтернету немає у доступі — у полі, у лісі та навіть на фронті. Україні комплекти обладнання для підключення до такої мережі передав Ілон Маск. Вони з 1 березня розгорнуті у користування на об’єктах критичної інфраструктури.

На розгортання станції та підключення до супутникового інтернету потрібно 10 хвилин. На сьогодні в Україні є тисячі станцій та десятки тисяч користувачів – підключитися до глобальної мережі можна і звичайному користувачеві.

Зазначимо, що ця послуга не безкоштовна для громадян. Комплект для установки коштує 500 доларів, а щомісячна абонплата складатиме 100 доларів. Це дає право користуватися широкосмуговим інтернетом зі швидкістю близько 100 Мбіт/с.

Комплект для встановлення Starlink
Комплект для встановлення Starlink

У коробці є сама супутникова антена, тренога-штатив для неї, загальний блок живлення, роутер, комплект кабелів.

Після того, як замовлена "тарілка" приходить до вас, необхідно зібрати комплект за інструкцією. Зазначимо, що з приміщення Starlink не працює його необхідно розмістити на відкритому просторі. В ідеалі, згідно з інструкцією, поряд не повинно бути навіть дерев.

Як встановити антену Starlink
Як встановити антену Starlink

Після цього необхідно завантажити відповідний додаток в Google Play або AppStore. Як розповіли "Телеграфу" співрозмовники, які вже приєдналися до глобальної мережі, необхідно додати ім’я мережі, ввести свій пароль. Потім Starlink перезавантажиться, необхідно підключитися до нової мережі знову і він сам з’єднається з супутником.

Зазначимо, що антену можна скласти в похідне положення, якщо необхідно переїхати — це робиться всередині програми. Потрібно зайти в нього та в розділі налаштування натиснути кнопку "stow".

Раніше "Телеграф" писав про особливості роботи поштових служб в Україні — "Нова пошта" та "Укрпошта" продовжують діяти у воєнний час.

Теги:
#Україна #Інтернет #Війна #Starlink
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