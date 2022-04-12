У Раді хочуть радикально вирішити питання російської музики на радіо та ТБ

Було запропоновано "дерусифікувати" радіо та телебачення.

В Україні потроху починають "позбавлятися" всього російського. Наприклад, у Житомирі хочуть прибрати зі шкільної програми вивчення мови, а ось у Раді пішли на кардинальніший крок. Нардепи пропонують заборонити російську музику на радіо та телебаченні.

Відповідний законопроєкт №7273 зареєстрували у Раді 11 квітня. Авторами виступили низка народних депутатів із фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос", групи "Партія "За майбутнє"

Запропонований законопроєкт передбачає повну заборону музики, яку виробляє країна агресор до моменту припинення агресії з боку рф, та повного звільнення всіх окупованих територій.

Читайте також: Категорія В регіонах Ще одне українське місто залишилося без пам'ятника Пушкіну Рішення щодо знесення пам'ятного знаку було прийнято в рамках дерусифікації через військову агресію росії

Згідно із законопроєкт, заборона на російську музику має поширюватися на громадян та резидентів держави-агресора. Разом музику з росії не можна буде включати:

на радіо та ТБ;

у розважальних закладах;

у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

у готельному та ресторанному бізнесі;

у кінотеатрах;

у суспільному просторі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні після вторгнення росії багато російськомовних громадян прийняли рішення змінити мову спілкування. Зазначимо, що більш ніж половина тих, хто володіє і російською, і українською переходять виключно державною мовою, а підтримка української як єдиної державної мови зростає.