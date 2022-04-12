В Раде хотят радикально решить вопрос российской музыки на радио и ТВ

Было предложено "деруссифицировать" радио и телевидение.

В Украине понемногу начинают "избавляться" от всего российского. К примеру в Житомире хотят убрать из школьной программы изучение языка, а вот в Раде пошли на более кардинальный шаг. Нардепы предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению.

Соответствующий законопроект №7273 зарегистрировали в Раде 11 апреля. Авторами выступили ряд народных депутатов из фракций "Слуга народу", "Европейская солидарность", "Голос", группы "Партія "За майбутнє"

Предложенный законопроект предусматривает полный запрет музыки, которую производит страна агрессор до момента прекращения агрессии со стороны рф, и полного освобождения всех оккупированных территорий.

Читайте также: Категория В регионах Еще один украинский город остался без памятника Пушкину Решение по сносу памятного знака было принято в рамках дерусификации из-за военной агрессии россии

Согласно законопроекту, запрет на российскую музыку должен распространяется на граждан и резидентов государства-агрессора. Итого музыку из рф нельзя будет включать:

на радио и ТВ;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине после вторжения россии многие русскоговорящие граждане приняли решение сменить язык общения. Отметим, что более половины тех, кто владеет и русским, и украинским переходят исключительно на государственный язык, а поддержка украинского как единственного государственного языка растет.