Все меньше украинцев говорят по-русски: поразительные цифры опроса

Родным украинский язык считают 76% украинцев

Спустя месяц войны россии с Украиной все меньше украинцев начинают говорить исключительно на русском языке.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг".

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Исходя из данных опроса, все больше украинцев начинают сознательно переходить на украинский язык, даже если ранеее они общались на русском.

76% считают украинский язык родным, 20% — русский;

считают украинский язык родным, 20% — русский; 48% украинцев говорят дома на украинском, 33% — на обоих языках и 18% — только на русском;

украинцев говорят дома на украинском, 33% — на обоих языках и 18% — только на русском; 60% говорящих и на украинском, и на русском заявили о намерении в ближайшее время перейти на украинский. 34% говоривших на русском тоже это планируют;

говорящих и на украинском, и на русском заявили о намерении в ближайшее время перейти на украинский. 34% говоривших на русском тоже это планируют; 83% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. Этот показатель вырос почти на 20%. 8% выступают за то, чтобы российский мог быть официальным в некоторых регионах, а 7% — за российский как второй государственный.

Как сообщал "Телеграф", в россии, согласно данным опроса, растет поддержка войны в Украине. Так, в поддержку войны россии в Украине высказались 74% россиян.