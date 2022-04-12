Захистив Київ: легендарний кіборг та Герой України Адам отримав нову нагороду

Український танковий ас воює з росією ось уже 8 років

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №229/2022 11 квітня нагородив орденом Богдана Хмельницького І ступеня полковника Збройних Сил України Євгена Межевікіна. Таким чином, танкіст став повним кавалером Ордена Богдана Хмельницького.

Полковник Межевікін почав воювати з росією на старті її агресії проти України, прийнявши перший бій ще у 2014 році на Донбасі та зробивши свій псевдонім "Адам" легендарним.

" Телеграф" зібрав усе про заслуги легендарного танкового аса перед Україною.

Народився в Росії, бореться за Україну

Біографія Євгена Межевікіна маловідома – народився він у 1982 році в одному з міст Росії у шахтарській сім’ї, на початку 90-х родина перебралася до Дніпропетровської області. З дитинства мріючи про кар’єру військового, Євген вступив до Харківського інституту танкових військ та закінчив інженерний факультет.

В обов’язки молодого офіцера було підтримувати техніку у боєздатному стані, чим і почав займатися у 93-й окремій механізованій бригаді, а березень 2014 року вже зустрів командиром танкової роти.

Перші свої бойові завдання Євген Межевікін почав виконувати вже в травні і швидко став відомим як тактично грамотний командир і чудовий танковий ас, який виходив переможцем із дуелів з ворогом за чисельної переваги супротивника.

Розпочавши свій бойовий шлях у складі рідної 93-го ОМБр під Донецьким аеропортом, навесні 2015 року "Адам" був переведений в 1-у танкову бригаду та виконував бойові завдання в районі Волновахи Донецької області.

Вже до літа 2015 року у віці 33 років Євген Межевікін став Героєм України, "Народним героєм України" та отримав два ордени Богдана Хмельницького. Бажаючи, як він сказав, набратися теоретичних знань до практичного досвіду, "Адам" вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Після закінчення вузу "Адам" повернувся до своєї танкової бригади і став заступником її командира. Вже в грудні 2019 року навколо легендарного кіборга спалахнув скандал, коли його не атестували як офіцера, який відповідав посаді. Після скандалу в ситуацію втрутився тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк, наголосивши, що люди подібні до Євгена Межевікіна з величезним бойовим досвідом – головна цінність ЗСУ.

Російське вторгнення в Україну Євген Межевікін зустрів серед захисників столиці і бився у битві за Київ, що закінчилася перемогою України.

"Адам" на війні

Свій перший танковий бій із ворогом Євген Межевікін запам’ятав назавжди, адже він міг стати для нього останнім.

За словами "кіборга", виїзд танковим екіпажем на придушення вогню ворожого танка, який обстрілював Донецький аеропорт, став дуже ризикованим через засідку, тож у свій перший бій йому довелося вступити одному проти трьох ворожих машин. Проте йкращий вишкіл, витримка та грамотне маневрування допомогли "Адаму" підбити два з трьох ворожих танків, не отримавши жодних пошкоджень.

Євген Межевікін у улюбленому танку

Після цього він повівся вже як грамотний командир, розробивши тактику вогневої підтримки кіборгів ДАПа, не ризикуючи підлеглими йому танками. Пізніше в ході виконання бойового завдання він зіткнувся з російським танком Т-72 і знову вийшов із дуелі переможцем.

Під час березневої битви за Київ Євген Межевікін боровся зі своїми підлеглими на підступах до столиці та знову підтвердив свою грізну бойову репутацію.

"Під Києвом трохи складніше. Хочуть, щоб їх убивали. Коли я чую, що там кадировці. Ну і що? У них теж руки, голови та ноги. Вони так само відриваються і протикаються. Звичайні люди. Вони ссутся так само, як і решта москалів", — сказав Межевікін, коментуючи хід боїв на Київщині.

Також підрозділи "Адама" брали участь у звільненні та зачистці Гостомелю.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яким зараз захоплюється весь світ.

Тим часом війна не закінчилася, президент Володимир Зеленський закликав готуватися до нової битви за Київ.