Повторюють нацистів навіть у дрібницях: у Маріуполі окупанти влаштували концерт на честь "важливого гостя"

Таким чином загарбники зустрічали "поважного гостя"

Дії російських окупантів копіюють дії німецьких нацистів навіть у дрібницях. Вказану інформацію у своєму "Телеграм-каналі" оприлюднив радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко.

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Так, він розповів, що в одному із захоплених районів Маріуполя окупанти провели "симфонічний концерт" на честь приїзду ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. Для цього визначного заходу обрали музику німецького композитора Йогана Себастьяна Баха.

"Бах. Йоганн Себастьян Бах. Вчора окупанти влаштували концерт класичної музики в районі 23 мікрорайону з приводу візиту гауляйтера Пушиліна. Де лунав виключно Бах. Чомусь згадалась особлива любов Гітлера до Вагнера. Дедалі наростає впевненість, що росіяни у всьому повторюють методи нацистської Германії", — йдеться в тексті публікації представника маріупольської міськради.

Варто нагадати, що ватажок бойовиків на Донбасі Денис Пушилін прибув до Маріуполя у п'ятницю, 15 квітня, після чого окупанти почали примушувати місцевих жителів розгрібати завали, що залишилися від міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні закликають світ запровадити кримінальну відповідальність за символ "Z", яким війська нацистів з російської федерації позначають переважну більшість своєї техніки, яка вторгається на українські землі.