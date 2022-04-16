"Вони хоч заправилися?" Окупанти вкрали в українців асенізатор, думаючи, що це бензовоз (фото)

Солдати супротивника захопили дуже цінну в армії машину

Російські окупанти знову відзначилися "розумом та кмітливістю" і викрали у місцевих жителів одного з населених пунктів автомобіль, який нагадував бензовоз. Втім, як виявилось, замість бензовоза вони отримали асенізатор.

Покинутий "трофей" виявили бійці 72 ОМБР імені Чорних Запорожців, які поділилися фотографією знахідки у своєму Фейсбуку.

"Переплутали з бензовозом і забрали у місцевих жителів. Напевно, досі не зрозуміли, що це за машина така. А це авто, що чистить вигрібні ями. Не питайте, чому вони не знали. У них просто не заведено користуватися таким", — повідомили у пресслужбі бригади.

Такий "трофей" не залишив байдужим користувачів мережі, які запитали, чи вдалося росіянам заправити вмістом цистерни свої танки.

Як повідомлялося раніше, мережею нещодавно розлетілося відео нібито перекидання російських військ до кордону Фінляндії, яке було знято після того, як влада країни оголосила про намір у найближчі терміни визначитися щодо вступу до НАТО. Прості фіни, втім, опинилися з почуттям гумору і направили у відповідь до кордону колону тракторів.