"Они хоть заправились?" Оккупанты стащили у украинцев ассенизатор, думая, что это бензовоз (фото)

Солдаты противника захватили очень ценную в армии машину

Российские оккупанты вновь отличились "умом и сообразительностью" и угнали у местных жителей одного из населенных пунктов автомобиль, который напоминал бензовоз. Впрочем, как оказалось, вместо бензовоза они получили ассенизатор.

Брошенный "трофей" обнаружили бойцы 72 ОМБР имени Черных Запорожцев, которые поделились фотографией находки в своем Фейсбук.

"Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", — сообщили в пресс-службе бригады.

Такой "трофей" не оставил равнодушным пользователей сети, которые задались вопросом, удалось ли россиянам заправить содержимым цистерны свои танки.

Как сообщалось ранее, по сети недавно разлетелось видео якобы переброски российских войск к границе Финляндии, которое было снято после того, как власти страны объявили о намерении в ближайшие сроки определиться по поводу вступления в НАТО. Простые финны, впрочем, оказались с чувством юмора и в ответ направили к границе колонну тракторов.