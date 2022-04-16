Украинский опыт пригодился: в Финляндии на угрозы россии ответили троллингом с тракторами

В Финляндии нашли чем ответить на угрозы россии.

Жители Финляндии с юмором ответили на сообщения о переброске российских войск к границе их страны и выдвинули к границе с россией колонну "тракторных войск".

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "Информатор".

Как видно на видео, автор ролика сначала снимал проезжающие мимо трактора, а затем направил объектив на дорожный знак, на котором заметна надпись "Санкт-Петербург".

Этот флешмоб является ответом на появившееся недавно видео, на котором видно, как в сторону границы Финляндии с российской стороны движутся береговые ракетные комплексы К-300П "Бастион".

Очевидно, что использование тракторов в ролике является отсылкой ко вторжению россии в Украину, где оккупационные войска массово бросали свою боевую технику после столкновения с ВСУ или по причине нехватки топлива. Это делало боевые машины "легкой добычей" для фермеров, многочисленные фото и видео с которыми уже стали мемом как в самой Украине, так и в странах Запада.

Стоит отметить, что в Пентагоне отреагировали на изначальное видео из россии и заявили, что не видели признаков переброски дополнительной военной техники в регион, а сами кадры скорее всего были сняты с целью запугивания.

Напомним, что после начала вторжения россии в Украину жители Финляндии резко поменяли свое мнение относительно вступления в НАТО и если ранее они в большинстве своем выступали против, то теперь опросы фиксируют резкий рост поддержки вступления в Альянс.

Правительство страны уже высказалось о том, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО уже в начале лета этого года. Вместе с нею вопрос членства в Альянсе рассматривает Швеция.

Властям россии такой шаг не нравится, поэтому в Москве уже даже начинают открыто угрожать этим странам.