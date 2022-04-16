Український досвід став у нагоді: у Фінляндії на погрози росії відповіли тролінгом з тракторами

У Фінляндії знайшли чимось відповісти на загрози росії.

Жителі Фінляндії з гумором відповіли на повідомлення про перекидання російських військ до кордону їхньої країни та висунули до кордону з росією колону "тракторних військ".

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "Інформатор".

Як видно на відео, автор ролика спочатку знімав трактори, що проїжджали повз, а потім направив об’єктив на дорожній знак, на якому помітний напис "Санкт-Петербург".

Цей флешмоб є відповіддю на відео, на якому видно, як у бік кордону Фінляндії з російського боку рухаються берегові ракетні комплекси К-300П "Бастіон".

Очевидно, що використання тракторів у ролику є посиланням на вторгнення росії в Україну, де окупаційні війська масово кидали свою бойову техніку після зіткнення з ЗСУ або через брак палива. Це робило бойові машини "легкою здобиччю" для фермерів, численні фото та відео з якими вже стали мемом як у самій Україні, так і в країнах Заходу.

Варто зазначити, що у Пентагоні відреагували на початкове відео з росії та заявили, що не бачили ознак перекидання додаткової військової техніки в регіон, а самі кадри, швидше за все, були зняті з метою залякування.

Нагадаємо, що після початку вторгнення росії в Україну жителі Фінляндії різко змінили свою думку щодо вступу до НАТО і якщо раніше вони здебільшого виступали проти, то тепер опитування фіксують різке зростання підтримки вступу до Альянсу.

Уряд країни вже висловився, що Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО вже на початку літа цього року. Разом із нею питання членства в Альянсі розглядає Швеція.

Владі росії такий крок не подобається, тому в Москві вже навіть починають відкрито загрожувати цим країнам.