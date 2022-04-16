Великобританія передасть Україні бойову техніку: коли буде постачання

Про яку техніку йдеться поки що невідомо

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що "не зупиниться ні перед чим", щоб допомогти українцям і анонсував постачання бойової техніки.

Як повідомляє ТСН, про це повідомили в пресслужбі Даунінг-стріт.

"Великобританія продовжить надавати Україні засоби для самооборони, включаючи бронетехніку найближчими днями", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Джонсон зазначив, що міжнародна підтримка посилюється з кожним днем, а він упевнений, що Україна зможе перемогти у війні, яку їй оголосила росія.

Також він зазначив, що продовжить тісно співпрацювати з міжнародними союзниками, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету у довгостроковій перспективі та надати все необхідне на найближчі "тижні та місяці".

Як повідомлялося раніше, у США стурбувалися тим, що поставлені Україні боєприпаси можуть закінчитися швидше, ніж буде підвезено нові. Тому у Пентагоні все частіше звертаються до європейських союзників із закликом прискорити постачання військової допомоги українським захисникам. Там також нагадали, що в Україну незабаром прибудуть 18 155-мм гаубиць, що буксируються, і 40 тисяч снарядів до них.