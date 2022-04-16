У США побоюються, що в України закінчуються боєприпаси і вигадали, що робити: подробиці

У США намагаються виправити ситуацію.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що американська влада стурбована тим, що в українській армії швидко закінчуються запаси боєприпасів.

Про це у коментарі CNN заявив неназваний чиновник.

"У той час, як США відправляють Україні 18 155-мм гаубиць, що буксируються, і 40 000 артилерійських снарядів в рамках нової допомоги в галузі безпеки, оголошеної адміністрацією президента Джо Байдена на цьому тижні, навіть ця кількість може бути витрачена протягом декількох днів, що підвищує ймовірність того, що в українських військових можуть закінчитися боєприпаси", — заявив офіційний представник США.

У зв’язку з ситуацією, що виникла, Міністр оборони США Ллойд Остін і начальник американського військового командування генерал Марк Міллі щодня дзвонять своїм колегам у країнах Європи й просять прискорити постачання озброєння Україні. Найближчим часом очікуються запеклі бої на Донбасі, що помітно збільшить витрати боєприпасів з боку України.

Додамо, цього тижня Пентагон прийняв керівників восьми найбільших військових підрядників, щоб з’ясувати, як швидше озброїти Україну.

Раніше повідомлялося, що у США вважають, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року. Крім того, президент США Джо Байден не планує відвідувати Україну найближчим часом.