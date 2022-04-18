Телефон та жетон врятували життя: яскраве відео від українського бійця

Військовий дивом залишився живим.

У мережі з’явилася історія українського бійця, якому днями мобільний телефон урятував життя.

Відео з розповіддю військового опублікував користувач Perfect Val у Twitter.

Чому росії не виграти війну проти України?

На відео видно, що український захисник перебуває на передовій в окопі, на вулиці йде сніг. Під звук пострілів він заряджає магазин автомату і показує свій телефон та жетон, у якому застрягла куля.

"Єдине, що врятувало моє життя – це телефон за 20 тисяч та жетон, який мені видали", – розповідає боєць.

Другий військовий, мабуть, його напарник знімає та коментує відео. Під кінець чутно сильні вибухи і запис переривається.

У коментарях військових називають титанами і дивуються з їхньої безстрашності:

"Звідки у них така відсутність страху? Незламність?! Героям Слава!"

"Рятує життя Господь, за допомогою жетону..."

"Фартовий хлопець. Слава Україні!"

Зазначимо, раніше "Телеграф " публікував історію маленької Аліси, яка мріє про евакуацію з напівзруйнованого Маріуполя та просить про допомогу.