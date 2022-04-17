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Мріє евакуюватися та побачити бабусю: історія маленької Аліси з бункера у Маріуполі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Маленька Аліса мріє про евакуацію з напівзруйнованого Маріуполя Новина оновлена 17 квітня 2022, 22:54
Маленька Аліса мріє про евакуацію з напівзруйнованого Маріуполя

Таких дітей як Аліса у Маріуполі тисячі й всі вони мріють про евакуацію.

У заблокованому російськими окупантами Маріуполі, де більшість районів перетворилися на руїни, все ще залишається дуже багато українців, які не можуть евакуюватися. Серед них багато діточок як Аліса, які просять світ допомогти їм і мріють про мирне небо над головою.

Як передає "24 канал", історією дівчинки поділилися українські військовослужбовці, які обороняють Маріуполь.

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Аліса — донечка жінки-медика. Дівчинка вже понад 50 днів перебуває в одному з бункерів "Азовсталі" в Маріуполі і все, про що вона зараз мріє, щоб її евакуювали з міста, яка кожен день страждає від обстрілів російських військових.

На відео, яке передали журналістам воїни ЗСУ, дівчинка каже: "Хочу, щоб мене евакуювали!".

Також дитина дуже хоче повернутися додому та побачити свою бабусю.

Українські захисники запитують, чи заслуговують українські діти на те, що зараз з ними відбувається? Наші воїни кажуть, що російські окупанти умисно знищують мирне населення у Маріуполі та не дають українцям жодних шансів на те, щоб евакуюватися без загрози для життя.

"Без гарантій світової спільноти, без підтримки міжнародних дипломатів – цивільне населення, наші діти будуть гинути й далі. У блокованому Маріуполі, у підвалах "Азовсталі", – наголошують українські військовослужбовці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сили ворога та українських захисників у Маріуполі суттєво відрізняються. За останніми даними, українських воїнів у місті щонайменше у шість разів менше, аніж окупантів, і це значно впливає на можливість ВСУ тримати удар.

При цьому вони все одно не полишають місто і не складають зброю. Хоча росіяни роблять все, аби "зламати" Маріуполь та українців, змушуючи їх розчищати вулиці від трупів та завалів за їжу.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Евакуація #Війна #Маріуполь
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