Заморозки у двох областях та дощі майже по всій території: якою буде погода до кінця робочого тижня

Потеплішає в країні ближче до вихідних

Майже по всій території України до кінця поточного тижня очікуються дощі, а місцями стовпчики термометрів покажуть невеликий мінус. Найпрохолодніше буде на Вінниччині та у Львові, на сході погодні умови будуть трохи кращими.

Про це свідчать дані сайту sinoptik.ua.

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У Києві у середу, 20 квітня, вдень небо затягне густими хмарами, але опадів не прогнозується. Температура вдень становитиме +9 тепла, а вночі +4. У середу та четвер столицю накриють дощі. При цьому 21 квітня стовпчики термометрів покажуть +4 вночі та +10 вдень, а 22 квітня — +5 +13 тепла.

Погода у Києві

У Дніпрі дощі очікуються в середу з середини дня і до самого вечора. Температура повітря очікується до +5 вночі та +9 вдень. Такі ж погодні умови чекають дніпрян і в четвер, 21, квітня. А у п'ятницю дощі відступлять до вечора, а температура повітря прогріється до +12 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Вінниці ніч на середу, 20 квітня, видасться морозною до -2 градусів нижче нуля. Вдень буде +10, однак небо затягне хмарами до самого вечора. У четвер очікується мілкий дощ протягом всього дня, температура повітря буде +5. Наприкінці робочого тижня потеплішає — у п'ятницю очікується +13 тепла вдень, опади теж відступлять.

Погода у Вінниці

У Львові у середу, 20 квітня, хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів, температура вночі — 0 градусів, вдень +9 тепла. У четвер вдень буде +9, але падатиме мілкий дощ, який до вечора суттєво посилиться. У п'ятницю, 22 квітня, зранку очікується дощ, який після полудня ослабне, але продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура вдень — +14 градусів тепла.

Погода у Львові

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