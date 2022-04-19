Заморозки в двух областях и дожди почти по всей территории: какой будет погода до конца рабочей недели

Потеплеет в стране ближе к выходным

Почти на всей территории Украины до конца текущей недели ожидаются дожди, а местами столбики термометров покажут небольшой минус. Прохладнее всего будет в Виннице и Львове, на востоке погодные условия будут немного лучше.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua.

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В Киеве в среду, 20 апреля, днем небо затянет густыми облаками, но осадков не прогнозируется. Температура днем будет +9 тепла, а ночью +4. В четвер и пятницу столицу накроют дожди. При этом 21 апреля столбики термометров покажут +4 ночью и +10 днем, а 22 апреля – +5+13 тепла.

Погода в Киеве

В Днепре дожди ожидаются в среду с середины дня и до самого вечера. Температура воздуха — до +5 ночью и +9 днем. Такие же погодные условия ждут днепрян и в четверг, 21 апреля. А в пятницу дожди отступят к вечеру, а температура воздуха прогреется до +12 тепла.

Погода в Днепре

В Виннице ночь на среду, 20 апреля, будет морозной до -2 градусов ниже нуля. Днем будет +10, но небо затянет облаками до самого вечера. В четверг ожидается небольшой дождь в течение всего дня, температура воздуха будет +5. В конце рабочей недели потеплеет – в пятницу ожидается +13 тепла днем, осадки тоже отступят.

Погода в Виннице

Во Львове в среду, 20 апреля, облачная погода продержится до самого вечера. Без осадков, температура ночью – 0 градусов, днем +9 тепла. В четверг днем будет +9, но будет идти мелкий дождь, который к вечеру существенно усилится. В пятницу, 22 апреля, утром ожидается дождь, который после полудня ослабнет, но будет продолжаться до позднего вечера. Температура днем – +14 градусов тепла.

Погода во Львове

Ранее "Телеграф" сообщал, что Пасху, которую православные восточного обряда отмечают 24 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.