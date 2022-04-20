"Не бійтеся НАТО — бійтеся Бога": українські рятувальники красиво опустили "колег" з росії

Повідомлення російського МНС в Україні називають істеричним

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України відреагували на "попередження" російського МНС щодо ймовірного "ядерного удару у відповідь". Серед іншого наші рятувальники запропонували північним сусідам "менше курити ту траву, яку вони зазвичай гасять весною на полях".

Свою відповідь пресслужба ДСНС опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.

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Обурення українців викликала публікація з одного з регіональних сайтів МНС рф, що розійшлася днями в мережі. Там росіянам повідомляють, що на Великдень їхню країну може очікувати "ядерний удар у відповідь".

Скандальний скрін

Справжність такої публікації невідома, проте наші хлопці вирішили в жодному разі не залишати подібні заяви поза увагою. Загалом реакцію російських "колег" у ДСНС вважають істеричною.

"Пропонуємо вам посилити інформаційно-пояснювальну роботу в житловому секторі, куди ваші солдати відправили викрадену в Україні техніку", — кажуть українські рятувальники.

На їхню думку, інструкції щодо необхідності наявності будинку водопостачання, а також стародавньої електропроводки, можуть стати в нагоді таким людям.

"Не бійтеся НАТО — бійтеся Бога, — підсумували в ДСНС. — Хвиля його відповіді буде страшною і дістане всі ваші наступні покоління. П.С. Бережіть свої халупи від вогню і хоча б їх зрідка ремонтуйте".

Лист закінчили колективним підписом, наголосивши, що звертаються з зневагою, а не з повагою.

Чи буде "відповідь" на таку реакцію від російських МНС, поки що невідомо.

Нагадаємо, що раніше наші рятувальники зверталися безпосередньо до українців — вони просили відмовитися від звички палити траву та торішнє листя. По-перше, це шкодить екології, по-друге, деякі тварини не в змозі втекти від вогню.

Також "Телеграф" розповідав, яким чином у Дніпрі постраждала одна із співробітниць ДСНС, будучи на завданні під час війни.