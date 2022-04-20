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Не лише Донбас: у Зеленського відкрили, де ще росіяни влаштують потужні бої

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Харків ще чекають потрясіння Новина оновлена 20 квітня 2022, 13:19
Харків ще чекають потрясіння

Очікуються потужні бойові зіткнення у кількох областях

Найближчим часом варто чекати серйозних боїв не лише у напрямку Донбасу, а й у Харківській області.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю "Новому времени".

Чиновник посміявся над заявами російської сторони про початок "другої фази спецоперації", як вони називають війну проти України, — адже спочатку росія планувала завершити вторгнення за кілька днів, і про жодні додаткові етапи не йшлося.

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Тепер серйозні зіткнення вже почалися на Донбасі, але вони торкнуться і Харківщини.

"На жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не лише на Донбасі, а й у Харкові, і на харківському напрямку, а потім уже розумітимемо, куди хто із нас йде", — каже Подоляк.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Міністерстві оборони України заявили, що битва за Донбас вже почалася, вона буде вирішальною, і в рамках неї росіяни хочуть оточити сили ООС.

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#Харків #Михайло Подоляк
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