Сонячне затемнення 30 квітня серйозно вплине на долю України: що станеться

Україна трансформується у якісно нову державу, переконана астролог

Відомий астролог Наталія Нестеренко розповіла про вплив сонячного затемнення на долю України. За її словами, сонячне затемнення, яке відбудеться 30 квітня, ознаменує початок переродження України.

Свій прогноз вона опублікувала на сайті.

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Вплив весняної серії затемнень має величезне значення для України, фактично позначаючи початок процесів її переродження та відродження на нових рівнях, пише астролог. Наступна ключова точка в цих процесах припаде на осінь 2022 року, коли будуть підбиватися підсумки найскладнішої та критичної фази переродження країни.

"В результаті цих процесів (потенційно) Україна може зайняти абсолютно нове місце у структурі світового порядку, трансформуватися у якісно нову державу", — стверджує Нестеренко.

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Астролог також зробила свій прогноз щодо долі росії. російська федерація, якою вона була раніше, перестане існувати, вважає експерт.

"Події, що відбуваються під впливом весняної серії затемнень, також виявляються доленосними і для росії. З одного боку, вони максимально виявляють і роблять очевидним для всього світу весь її деструктивний, руйнівний потенціал, з іншого — відзначають початок формування такої реальності, такого світового порядку та світоустрою, в якому рф, в її колишньому вигляді, з її колишньою ідеологією і режимом, не залишаиться місця, з третьої — стають важливою поворотною точкою в процесах її падіння і виключенні з основних контекстів нової реальності, що формується. підсумки цих процесів, також доведеться на осінь 2022 року.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.