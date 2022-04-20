Зеленський назвав два шляхи для розблокування Маріуполя

Говорити про терміни розблокування міста поки зарано.

Ситуація з розблокуванням Маріуполя, по якому російські окупанти нещадно гатять з важкого озброєння, залишається незрозумілою. Влада не може сказати, коли українська армія зможе розблокувати місто, однак каже, що розглядає два шляхи.

Про це під час прес-конференції після зустрічі з очільником Євроради повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Говорю вам відкрито. Всі хлопці у Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, вони не збираються здаватися ворогу", — наголосив президент.

Зеленський додав, що є два шляхи щодо розблокування Маріуполя — військовий та дипломатичний.

"Перший — це серйозна важка озброєна допомога, на яку ми та вони розраховуємо, і спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях — дипломатичний. Поки що на це не погоджується РФ", — пояснив він.

Тим часом, як повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук, у середу, 20 квітня, знову не спрацював гуманітарний коридор з Маріуполя. Його зірвали окупанти, які не змогли на місцях забезпечити належне припинення вогню.

"Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких. Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку", — повідомила міністр.

А Маріупольська міська рада, своєю чергою, показала евакуаційні автобуси, які очікували на дозвіл забрати маріупольців у Оріхові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Маріуполі морпіхи провели унікальну спецоперацію та евакуювали з порту 500 захисників.