У "ПриватБанку" збій: що відомо зараз

Із проблемою вже працюють спеціалісти банку

У суботу, 23 квітня, клієнти одного з провідних українських банків "ПриватБанку" почали масово жалітися на збій в роботі. Наразі зафіксовано проблеми з роботою банкоматів для видачі готівки та терміналів.

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Відповідну інформацію також підтвердили й у пресцентрі "ПриватБанку", зазначивши, що із наявною проблемою вже розбираються спеціалісти.

Попередньо відомо, що збій стався на каналах зв‘язку, через що упродовж сьогоднішнього дня ймовірні перебої, а також певні затримки в роботі сервісів банківської установи. Окрім того, проблема торкнулася й мережі банкоматів і торгових терміналів, в яких неможливо зняти готівку та провести оплату за придбаний товар або послугу карткою.

"Друзі, знаємо про проблему і вже вирішуємо. Наші фахівці вже працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи! Перепрошуємо за незручності і дякуємо за розуміння!", — йдеться в тексті публікації на сторінці установи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на минулому тижні "ПриватБанк" вже повідомляв по збій у роботі та детально пояснював, з яких причин та в який проміжок часу не працюватимуть деякі сервіси установи.