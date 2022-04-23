В "ПриватБанке" сбой: что известно сейчас

С проблемой уже работают специалисты учреждения

В субботу, 23 апреля, клиенты одного из ведущих украинских банков "ПриватБанка" начали массово жаловаться на сбой в работе. Зафиксированы проблемы с работой банкоматов для выдачи наличных и терминалов.

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Соответствующую информацию также подтвердил и пресс-центр "ПриватБанка". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, отметив, что с имеющейся проблемой уже разбираются специалисты.

Предварительно известно, что сбой произошел на каналах связи, из-за чего за сегодняшний день вероятны перебои, а также определенные задержки в работе сервисов банковского учреждения. Кроме того, проблема коснулась сети банкоматов и торговых терминалов, в которых невозможно снять наличные и произвести оплату за приобретенный товар или услугу картой.

"Друзья, знаем о проблеме и уже решаем. Наши специалисты уже работают над самым быстрым восстановлением стабильной работы! Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание!", — говорится в тексте публикации на странице учреждения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на прошлой неделе "ПриватБанк" уже сообщал по сбой в работе и подробно объяснял, по каким причинам и в какой промежуток времени не будут работать некоторые сервисы учреждения.