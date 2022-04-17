"ПриватБанк" предупреждает о сбоях в работе: какие сервисы будут временно недоступны

Банк проводит очередной этап плановых регламентных работ.

"ПриватБанк" предупреждает клиентов о невозможности осуществления платежей в приложении "Приват24" ближайшей ночью. Будут проводится технические работы.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Telegram-канале.

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"ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24, необходимых для безопасной и качественной работы сервисов", — говорится в сообщении.

При выполнении работ приложения и web-версия Приват24 будут недоступны.

Отмечается, что в течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24 в процессе стабилизации работы сервисов.

Банкоматы и платежные терминалы работают без изменений, можно снимать деньги и рассчитываться в торговых сетях.

В пресс-службе просят прощение за временные неудобства и надеется на понимание клиентов.

Отметим, что за неделю это уже второй случай проведение плановых работ — 10 апреля также не работали сервисы банка.

Напомним, что в настоящее время отделения "ПриватБанка" работают в большинстве населенных пунктов. Какие филиалы обслуживают клиентов — читайте в материале "Телеграфа".