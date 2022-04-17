ПриватБанк попереджає про збої в роботі: які сервіси будуть тимчасово недоступні

Банк проводить черговий етап планових регламентних робіт.

"ПриватБанк" попереджає клієнтів про неможливість здійснення платежів у додатку "Приват24" найближчої ночі. Будуть проводитися технічні роботи.

Про це повідомляє прес-служба банку в Telegram-каналі.

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"ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт у Приват24, необхідних для безпечної та якісної роботи сервісів", — йдеться у повідомленні.

Під час виконання програм та веб-версія Приват24 будуть недоступні.

Зазначається, що протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24 у процесі стабілізації сервісів.

Банкомати та платіжні термінали працюють без змін, можна знімати гроші та розраховуватись у торгових мережах.

У прес-службі вибачаються за тимчасові незручності та сподівається на розуміння клієнтів.

Зазначимо, що за тиждень це вже другий випадок проведення планових робіт – 10 квітня також не працювали сервіси банку.

Нагадаємо, що наразі відділення "ПриватБанку" працюють у більшості населених пунктів. Які філії обслуговують клієнтів — читайте у матеріалі "Телеграфу".